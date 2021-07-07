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В Литве сообщили, как будет выглядеть забор на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 07 июля 2021 17:10
Политика
В Литве сообщили, как будет выглядеть забор на границе с Белоруссией
pxhere.com

Вильнюс, 7 июля. Литовские власти намерены возвести стену для блокировки потока мигрантов из ближневосточных государств. Изгородь будет походить на забор с колючей проволокой.

Об этом заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните. Каждую ночь стражи правопорядка отлавливают целые группы нелегалов, которые через Белоруссию бегут за «лучшей жизнью» в Европу. Их число продолжает расти. Стена призвана остановить неконтролируемую волну мигрантов в Литву, объяснила политик.

Отказ Минска быть барьером на пути беженцев последовал после серии агрессивных действий против Белоруссии. Миграционные проблемы — ответ президента Александра Лукашенко на санкции Европы, в частности Литвы.

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мигранты литва Шимоните
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