В Литве сообщили, как будет выглядеть забор на границе с Белоруссией

Вильнюс, 7 июля. Литовские власти намерены возвести стену для блокировки потока мигрантов из ближневосточных государств. Изгородь будет походить на забор с колючей проволокой.

Об этом заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните. Каждую ночь стражи правопорядка отлавливают целые группы нелегалов, которые через Белоруссию бегут за «лучшей жизнью» в Европу. Их число продолжает расти. Стена призвана остановить неконтролируемую волну мигрантов в Литву, объяснила политик.

Отказ Минска быть барьером на пути беженцев последовал после серии агрессивных действий против Белоруссии. Миграционные проблемы — ответ президента Александра Лукашенко на санкции Европы, в частности Литвы.