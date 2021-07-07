Замглавы Минобороны РФ обсудил с представителем Ливана обстановку на Ближнем Востоке

Москва, 7 июля. Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел встречу со специальным представителем премьер-министра Ливана по Российской Федерации Джорджем Шаабаном.

В ходе переговоров генерал-полковник Фомин и Шаабан обсудили различные аспекты ближневосточного урегулирования и ситуацию в самом Ливане. Кроме того, они затронули вопрос возращения сирийских беженцев к местам их постоянного проживания на территории САР из временных лагерей, размещенных в Ливане.

Фомин и Шаабан отметили конструктивный характер своих переговоров и подтвердили готовность России и Ливана осуществлять скоординированные усилия по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.