Один из новых троллейбусов в Самаре увезли после презентации на буксире

Самара, 7 июля. Первые 10 троллейбусов «Адмирал» начали работу на 4-м маршруте в областном центре. Всего партия состоит из 22 машин. Накануне губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от новых «рогатых» водителям на специально устроенной презентации.

Любопытна история передвижения «Адмиралов» по Самаре. С завода в Энгельсе их привезли на трейлерах в троллейбусное депо №1. Там произвели пусконаладочные работы, а также нанесли на оранжевые борта инвентарные номера и самарскую символику.

Затем колонна из 22 машин двинулась в депо №3 специально для презентации. Троллейбусы красиво расставили «елочкой», причем не под контактной сетью. Конструкция «Адмирала» позволяет небольшое время обходиться без проводов, на автономном ходу. А уже после презентации машины отправились еще дальше, в депо №2 на рабочей Безымянке, к которому они и приписаны.

Во время заключительного перегона и произошел небольшой казус. Один из троллейбусов встал на улице Стара-Загоры, и для его перегона в депо потребовалась буксировка.

Впрочем, по сведениям ФАН, небольшая неполадка уже устранена. По уверениям специалистов, это достаточно типовая ситуация при обкатке только пришедшего с завода транспорта, и на дальнейшую эксплуатацию она никак не влияет.

В самой ближайшей перспективе 4-й маршрут, соединяющий микрорайон Металлург с железнодорожным вокзалом, планируется полностью оснастить новыми «Адмиралами». 21 машина будет работать на линии, и один троллейбус останется в резерве на случай нештатных ситуаций или профилактических мероприятий.

Ранее ФАН сообщал, что из-за провала грунта на неделю прекращено движение трамваев в Самаре по улице Галактионовской возле Троицкого рынка. Причиной аварии стал прорыв частного канализационного коллектора.