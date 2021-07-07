В Москве из-за COVID-19 приостановили развод караулов Президентского полка

Москва, 7 июля. Проведение церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле приостановили из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией в столице.

Развод конных и пеших караулов будет приостановлен с 10 июля по решению Федеральной службы охраны (ФСО). Церемонию возобновят позже, когда эпидемиологическая ситуация в столице выправится.

«В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается», — сообщили в ФСО.

В ведомстве пообещали сообщить дополнительно, когда проведение торжественной разводки караулов будет возобновлено.

Ранее комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Удовенко поделился с прессой, как проходит подготовка к празднованию 85-летия полка и как рота специального караула отмечает 45 лет. По словам Удовенко, даже когда проведение всех мероприятий было приостановлено из-за пандемии, военнослужащие продолжали тренироваться в штатном режиме, с соблюдением санитарных норм. Первую церемонию развода караулов после длительного перерыва провели в конце мая этого года.