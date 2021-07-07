Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 17:27
17:20
Экономика
Назван срок выплаты пособий на детей школьного возраста
17:19
Весь мир
Новая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Ливию
17:19
Происшествия
Власти Гаити ввели военное положение после убийства президента
17:16
Общество
Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звезды в полдень»
17:16
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность признания «Медузы» иноагентом
17:16
Общество
Один из новых троллейбусов в Самаре увезли после презентации на буксире
17:11
Экономика
Минсельхоз России уточнил правило использования слова Champagne
17:09
Общество
Губернатор Марий Эл оценил строительство новой магистрали в Йошкар-Оле
17:08
Общество
Воды было по грудь: житель Горячего Ключа рассказал, как спасал людей во время потопа
17:07
Происшествия
Полицейские убаюкали пьяного жителя Анапы на качелях
Все новости

Фигуристка Туктамышева рассказала, как называет форварда «Зенита» Дзюбу

  /   Обновлено: 07 июля 2021 17:05
Спорт
Фигуристка Туктамышева рассказала, как называет форварда «Зенита» Дзюбу
instagram.com  /  @liza_tuktik

Москва, 7 июля. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева двумя словами описала нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире телеканала «Матч ТВ» призналась, что полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне запомнился ей больше всех на Евро-2020. Она отметила, что называла игрока «рыжиком». Кроме того, Туктамышева двумя словами описала форварда российской национальной команды Артема Дзюбу.

«Хороший, красивый человек. Больше никак. Мне кажется, хорошо, что ему не придумала прозвище. Если бы я его как-то назвала, то он бы мог обидеться», — заключила фигуристка.

Артем Дзюба забил один из двух голов сборной России на Евро-2020. Он поразил ворота датской национальной команды в третьем матче на континентальном первенстве.

Ранее стало известно, что Павел Кукуян обслужит матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив». Встреча пройдет в Калининграде.

Вернуться назад

футбол Зенит дзюба сборная россии туктамышева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru