Фигуристка Туктамышева рассказала, как называет форварда «Зенита» Дзюбу

Москва, 7 июля. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева двумя словами описала нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире телеканала «Матч ТВ» призналась, что полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне запомнился ей больше всех на Евро-2020. Она отметила, что называла игрока «рыжиком». Кроме того, Туктамышева двумя словами описала форварда российской национальной команды Артема Дзюбу.

«Хороший, красивый человек. Больше никак. Мне кажется, хорошо, что ему не придумала прозвище. Если бы я его как-то назвала, то он бы мог обидеться», — заключила фигуристка.

Артем Дзюба забил один из двух голов сборной России на Евро-2020. Он поразил ворота датской национальной команды в третьем матче на континентальном первенстве.

Ранее стало известно, что Павел Кукуян обслужит матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив». Встреча пройдет в Калининграде.