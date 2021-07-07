Американец оценил популярный в России летний десерт из клубники

Москва, 7 июля. Житель США попробовал распространенный в России десерт из клубники и поделился впечатлениями с пользователями Сети.

Русские друзья пригласили иностранца к себе на дачу, где они приготовили широко известный в России десерт. Собственноручно собранная клубника оказалась гораздо вкуснее магазинной, признался американец в своей публикации. Домашняя ягода выглядела не такой крупной и красивой, зато процесс сбора клубники доставил ему удовольствие благодаря хорошей погоде и пению птиц.

Друзья предложили иностранцу попробовать свежесобранную клубнику с домашней сметаной. Употребление ягоды в таком виде удивило американца, поскольку в США ее принято есть со сливками или шоколадом. Чаще всего эта ягода продается сразу с этими добавками. По словам автора публикации, жителям Соединенных Штатов редко удается попробовать этот продукт не из супермаркета, а прямо с грядки.

«Так клубнику вообще никто не ест, а вот русские мне показали и все оказывается так просто», — поделился впечатлениями иностранец.

Домашний «йогурт» из клубники показался иностранцу «кислым, жирным и сладким», однако вкус такого десерта не сравнить с американскими лакомствами из супермаркета, признался житель США. Сочетание этой ягоды с молоком и белым хлебом также оказалось очень вкусным, написал иностранец на «Яндекс.Дзен».

Клубника несет огромную пользу организму благодаря содержанию витамина С, фолиевой кислоты, йода, фруктозы и многих других полезных веществ. Качественная ягода должна быть сухой, плотной, ароматной и без вмятин, сообщили в Роспотребнадзоре.