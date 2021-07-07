Белый дом собирает информацию об убийстве президента Гаити

Вашингтон, 7 июля. Соединенные Штаты собирают данные об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, это было ужасное нападение на главу государства. Американская сторона сейчас собирает всю необходимую информацию, чтобы оценить обстановку.

Джен Псаки подчеркнула, что лидер США Джо Байден в ближайшее время получит доклад о произошедшем в Гаити.

Неизвестные боевики напали на Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Его супруга умерла в больнице от полученных ранений.