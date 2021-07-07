Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 18:57
18:55
Общество
Ростовчан ожидают штрафы за брошенные автомобили
18:53
Шоу-бизнес
Отец Лука рассказал о состоянии певицы МакSим
18:51
Шоу-бизнес
Близкий друг Вячеслава Зайцева считает, что кутюрье может грозить опасность
18:49
Общество
Венгрия поблагодарила главу Минпромторга России за помощь в борьбе с COVID-19
18:46
Общество
Стало известно о пациентах, заразившихся коронавирусом в третий раз
18:46
Политика
Лаврентьев анонсировал возможное заседание Конституционного комитета Сирии
18:45
Шоу-бизнес
Игорь Николаев с восхищением вспомнил, как молодая Пугачева работала с публикой
18:45
Общество
Власти Сочи и Краснодарского края разошлись во мнениях о причинах наводнения в городе
18:43
Шоу-бизнес
Эмбер Херд поделилась трогательным видео с трехмесячной дочерью
18:42
Армия
Постпред Таджикистана при ОДКБ призвал помочь стране с вызовами из Афганистана
Все новости

Животные из частного приюта в Орле остались без крыши над головой
Общество
Животные из частного приюта в Орле остались без крыши над головой

Не один десяток животных нашли свое спасение в частном центре адаптации бездомных животных. Сотрудники выхаживали и заботились за всеми обитателями приюта, но несколько лет назад сами попали в беду.

Дело в том, что появились проблемы с кровлей приюта — дыры в крыше. Самостоятельно решить проблему не удалось, «ремонта» надолго не хватало.

«Мы тент покупали, вешали. Какое-то время у нас даже не текло. Потом у нас проблема такая: когда кошки забираются на крышу и там лежит обычный тент полиэтиленовый, они бегают по нему. Если не успеешь вовремя их оттуда забрать — дырочки, дырочки, дырочки. За три года тент пришел, конечно, уже в негодность. Года два или три назад мы вешали новый тент, мастикой пытались там замазать рубероид. Но сейчас там... На крышу изнутри смотришь — а она светится», – рассказала Марина Козырева, хозяйка приюта.

В приюте сейчас живут 64 кошки и девять собак, но условия непростые: из-за постоянной влажности четвероногие часто болеют, а все накопления уходят на лекарства.

«Спонсоров у нас очень мало и они не постоянные. <…> Все эти деньги идут на поддержание приюта. Хватает только на кормление и на врачей иногда. А основные проблемы, конечно, не решаются на эти средства. Сейчас еще одна группа закрылась. Они курировали меня, наш приют. И теперь вообще сложно очень», — посетовала Марина Козырева.

Жительница Орла призналась, что сейчас мечтает лишь о том, чтобы над головой появилась крыша. Местная администрация обещала отремонтировать кровлю, но в итоге владельцы приюта помощи не дождались.

Вернуться назад

собаки животные орел кошки приют природа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru