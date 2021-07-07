Россия и Эфиопия проводят переговоры по военно-техническому сотрудничеству

Аддис-Абеба, 7 июля. Представители России и Эфиопии проводят переговоры по военно-техническому сотрудничеству в Аддис-Абебе.

Переговоры направлены на укрепление военного сотрудничества между странами в сферах технологий.

В ходе мероприятия заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук отметил, что Россия и Эфиопия являются давними партнерами и друзьями. По его словам, многие эфиопские военнослужащие прошли подготовку в России, поэтому углубление отношений между Москвой и Аддис-Абебой будет продолжено.