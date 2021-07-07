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Иммунолог назвала примерные сроки начала вакцинации детей в России от COVID-19

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:53
Общество
Иммунолог назвала примерные сроки начала вакцинации детей в России от COVID-19
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 июля. Ответ на вопрос, когда можно ожидать начала вакцинации детей от коронавируса SARS-CoV-2 дала доктор медицинских наук профессор Сусанна Харит.

Исследования вакцин для детей проходят поэтапно — это закон. С самого начала будет разговор о прививках для подростков от 12 до 15 лет. Харит сообщила об этом в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Но если опыт покажет, что не только подростки тяжело болеют, но и дети младшего возраста требуют вакцины, будут проведены исследования», — объяснила заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Сусанна Харит.

Общемировые требования подразумевают проведения клинических испытаний препарата для всех контингентов. Если они успешно пройдут для подростков, то затем организуют следующий этап, объяснила специалист.

«Клинические исследования вакцин от коронавируса укорочены по времени. Обычные испытания занимают 5–7 лет, а некоторые — и десять лет до введения в практику. Здесь все укорочено. Я думаю, что до конца года, но жизнь покажет», — ответила Харит на вопрос, когда в России начнут прививать от COVID-19 детей.

Более 20 подростков в Москве уже получили первую дозу вакцины «Спутник V». Информацией об этом поделилась заместитель мэра столицы России по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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