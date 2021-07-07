Россиянам рассказали, когда стоит покупать доллар

Москва, 7 июля. Руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве России Константин Ордов рассказал, стоит ли россиянам сейчас покупать доллар.

Инвестировать в американскую валюту следует при определенных условиях. Возможные варианты аналитик перечислил в эфире «Радио 1».

«Если речь идет о краткосрочной перспективе, то здесь валюта не самый хороший инвестиционный инструмент», — уточнил он.

Вкладчикам следует определиться со сроком, на который они планируют инвестировать в валюту США. Аналитик рекомендует покупать доллар, если инвестор готов подождать около трех лет.

Финансовые эксперты, опрошенные Федеральным агентством новостей, определили возможную стоимость доллара к концу текущего месяца. В июле диапазон для рубля и доллара — 73–75, считают эксперты.