Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 17:27
17:20
Экономика
Назван срок выплаты пособий на детей школьного возраста
17:19
Весь мир
Новая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Ливию
17:19
Происшествия
Власти Гаити ввели военное положение после убийства президента
17:16
Общество
Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звезды в полдень»
17:16
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность признания «Медузы» иноагентом
17:16
Общество
Один из новых троллейбусов в Самаре увезли после презентации на буксире
17:11
Экономика
Минсельхоз России уточнил правило использования слова Champagne
17:09
Общество
Губернатор Марий Эл оценил строительство новой магистрали в Йошкар-Оле
17:08
Общество
Воды было по грудь: житель Горячего Ключа рассказал, как спасал людей во время потопа
17:07
Происшествия
Полицейские убаюкали пьяного жителя Анапы на качелях
Все новости

Россиянам рассказали, когда стоит покупать доллар

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:43
Экономика
Россиянам рассказали, когда стоит покупать доллар
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 июля. Руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве России Константин Ордов рассказал, стоит ли россиянам сейчас покупать доллар.

Инвестировать в американскую валюту следует при определенных условиях. Возможные варианты аналитик перечислил в эфире «Радио 1».

«Если речь идет о краткосрочной перспективе, то здесь валюта не самый хороший инвестиционный инструмент», — уточнил он.

Вкладчикам следует определиться со сроком, на который они планируют инвестировать в валюту США. Аналитик рекомендует покупать доллар, если инвестор готов подождать около трех лет.

Финансовые эксперты, опрошенные Федеральным агентством новостей, определили возможную стоимость доллара к концу текущего месяца. В июле диапазон для рубля и доллара — 73–75, считают эксперты.

Вернуться назад

доллар рубль валюта курсы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru