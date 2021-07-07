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Авиарегистр оценит степень безопасности российской авиации за 4,4 млн. рублей
Общество
Авиарегистр оценит степень безопасности российской авиации за 4,4 млн. рублей
favt.ru  / 

Федеральное агентство воздушного транспорта заключило контракт с Авиационным регистром Российской Федерации на исследование технической и летной эксплуатации воздушных судов по банку данных авиапроисшествий за 2020 год и первую половину 2021 года. Авиарегистр должен будет дать оценку надежности техники, которая сейчас используется в нашей стране, а также определить тенденцию изменения показателей безопасности полетов.

«Это необходимо, чтобы определить, как изменилась безопасность авиатранспорта, и скорректировать те условия, которые негативно влияют на эти показатели», — рассказал источник в Росавиации.

Подобные исследования периодически проводятся Аэрорегистром, что помогает Росавиации потом разработать ряд документов по изменениям в использовании авиатехники, профилактике авиационных происшествий и т. д.

Например, подобное исследование в 2008 году позволило выявить, что авиационные происшествия из-за отказа техники составляют лишь 45% от общего количества. Тогда как годом ранее эта цифра составляла 67%, то есть отказы техники уменьшились, но чаще стал сказываться человеческий фактор. После этого Росавиация усилила подготовку пилотов.

Благодаря подобным исследованиям также выявился ряд конструктивных недостатков Ан-2 и Ми-2, которые удалось исправить. За прошлый год в России зафиксировано более 850 авиационных инцидентов, из них только 35 связаны с серьезной поломкой или разрушением воздушного судна и 17 — с человеческими жертвами. Каждое из них предстоит проанализировать и выдать заключение.

Напомним, в Охотском море продолжается операция по извлечению из воды останков тел пассажиров и экипажа Ан-26, разбившегося вчера на Камчатке.

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росавиация самолеты авиарегистр
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