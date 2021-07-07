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Археологи нашли новые останки парейазавра на Котельническом местонахождении
Общество
Археологи нашли новые останки парейазавра на Котельническом местонахождении
pixabay.com

Киров, 7 июля. Археологи Вятского палеонтологического музея обнаружили на Котельничском местонахождении новые останки парейазавра.

Палеонтологи уже раскопали несколько костей и фрагмент челюсти, некоторые части находки пока остаются не извлеченными. Археологи продолжают раскопки, а уже найденные артефакты в скором времени будут отправлены в лабораторию музея, передает «Свой Кировский.РФ».

Группа исследователей обнаружила во Пскове остатки каменного топора. По мнению ученых, он относится к эпохе неолита. Причина, по которой топор попал на данную территорию, до сих пор неизвестна.

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раскопки археологи динозавр
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