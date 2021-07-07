Лопес назвала воссоединение с Беном Аффлеком «лучшим временем в ее жизни»

Лос-Анджелес, 7 июля. Певица Дженнифер Лопес призналась, что никогда не была так счастлива, как сейчас. Судя по всему, звезде пошли на пользу отношения с голливудским актером Беном Аффлеком.

Лопес дала откровенное интервью Apple Music в рамках продвижения своего нового клипа. По словам исполнительницы, друзья и близкие в последнее время ее не узнают и донимают вопросами: «что происходит? ты в порядке?». Певица призналась, что действительно вошла в новый период своей жизни, наполненный счастьем и радостью. Она отметила, что с ней происходят вещи, о которых она даже не подозревала.

«Я никогда не чувствовала себя лучше. Я хочу, чтобы мои люди знали, что я попала в то место своей жизни, где чувствую себя превосходно», — призналась Дженнифер Лопес.

Поклонники тут же связали слова певицы с ее романом с Беном Аффлеком. Звезды пока не комментируют свои отношения, однако и не скрываются от папарацци. Парочку уже подловили в ресторане за поцелуями, а через пару дней сняли на романтичной прогулке.

Личная жизнь певицы бурлит, как никогда. Весной она неожиданно разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Уже в июне все заговорили о воссоединении Аффлека и Лопес спустя 17 лет после расставания, пишет teleprogramma.pro.