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Голикова уточнила, кого не коснутся ограничения на проведение массовых мероприятий

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:37
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Общество
Голикова уточнила, кого не коснутся ограничения на проведение массовых мероприятий
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 7 июля. Ограничения на проведение массовых мероприятий в России не коснутся некоторых учреждений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Учреждения образования и культуры могут проводить мероприятия с большим количеством участников при условии соблюдения рекомендаций по нераспространению коронавируса. Власти регионов могут вводить запрет на проведение крупных событий с учетом актуальной эпидобстановки по коронавирусу, уточнила Голикова.

Ограничения на проведение массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса были введены в России еще весной 2020 года по указу президента страны Владимира Путина. Согласно документу, резкие ограничения или отмена концертов, спортивных соревнований и других масштабных мероприятий допускаются в случае ухудшения динамики по коронавирусу в стране.

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голикова ограничения массовые мероприятия
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