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Почти 27 миллионов россиян получили хотя бы один компонент вакцины от COVID-19

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:31
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Общество
Почти 27 миллионов россиян получили хотя бы один компонент вакцины от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 июля. Статистика показывает, что темпы вакцинации от коронавируса в России за неделю выросли в 1,8 раза, отчиталась вице-премьер Татьяна Голикова.

Россияне активно прививаются от COVID-19. Хотя бы один компонент препарата получили почти 27 млн граждан. Из них 18,5 млн человек прошли полный курс иммунизации, рассказала Голикова.

Темп прироста заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в России несколько замедлился. При этом меры, которые сейчас действуют в Москве, необходимо продолжать, считает вице-премьер.

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россия голикова вакцинация коронавирус
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