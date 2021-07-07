Почти 27 миллионов россиян получили хотя бы один компонент вакцины от COVID-19

Москва, 7 июля. Статистика показывает, что темпы вакцинации от коронавируса в России за неделю выросли в 1,8 раза, отчиталась вице-премьер Татьяна Голикова.

Россияне активно прививаются от COVID-19. Хотя бы один компонент препарата получили почти 27 млн граждан. Из них 18,5 млн человек прошли полный курс иммунизации, рассказала Голикова.

Темп прироста заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в России несколько замедлился. При этом меры, которые сейчас действуют в Москве, необходимо продолжать, считает вице-премьер.