В США разгадали загадку визитов НЛО на Землю

Вашингтон, 7 июля. Представители инопланетных рас не скрываются от землян, однако и не спешат вступать с ними в контакт, заявили американские эксперты.

Доклад о наблюдениях неопознанных летающих объектов недавно был опубликован офисом директора национальной разведки Соединенных Штатов. Документ привлек внимание обозревателя американского издания The Hill Марка Виттингтона, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия». Он уточнил, что в докладе затрагиваются 144 отчета очевидцев НЛО за период с 2004 по 2021 годы. Наблюдавшие необычные явления лица описывают их различные странные свойства, к примеру, невероятную для земной техники маневренность объектов, нарушавших все законы физики.

Документ, составленный специалистами, не дает четкого ответа на вопрос о природе описанных НЛО, отметил автор материала. Кроме предположения об инопланетном происхождении объектов, в докладе приводятся доводы в пользу версий, гласящих, что «гости» вполне могли быть экспериментальными американскими или иностранными летательными аппаратами, воздушными шарами или птицами. Тем не менее множество важной информации в отчете отсутствует, ввиду чего у некоторых экспертов закралась мысль о том, что власти США явно что-то скрывают от населения, подчеркнул Виттингтон.

Если за неопознанными летающими объектами действительно стоят некие пришельцы, то можно говорить о том, что они не сильно скрывают свою деятельность на Земле, уверен журналист, который разгадали загадку визитов НЛО на Землю. По его словам, инопланетяне, которые преодолели гигантские космические расстояния, должны обладать технологиями, дающими возможность скрыть свои корабли от глаз землян. Однако если люди их видят, то это значит, что гости из далеких миров не стремятся спрятаться, а хотят, чтобы жители Земли знали об их существовании, или хотя бы догадывались об этом.

«Цивилизация, способная пересечь межзвездное пространство, вероятно, также будет обладать технологиями, позволяющими скрыть свой космический корабль от посторонних глаз», — предположил обозреватель The Hill.

Представители инопланетной расы хотят продемонстрировать свою добрую волю подобным поведением, если они не являются враждебными, считает Виттингтон. Тем не менее, по его мнению, пришельцы не спешат вступить с людьми в контакт, поэтому не известно, произойдет ли это вообще. Он добавил, что человеком для первого «приветствия» инопланетяне могут выбрать отнюдь не лидера какого-нибудь государства, к примеру, США, как это обычно показывают в голливудских фильмах.

Ранее уфологи из Соединенных Штатов обвинили власти страны в сокрытии истинной информации о природе неопознанных летающих объектов. По их словам, Вашингтон специально распускает слухи о «российском» или «китайском» происхождении НЛО, чтобы утаить данные об инопланетянах.