Путин поручил в ближайшее время оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26

Москва, 7 июля. Российский президент Владимир Путин поручил членам кабинета министров оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке в кратчайшие сроки.

Глава государства начал совещание с правительством со слов о произошедшей на Камчатке трагедии. По мнению Владимира Путина, все вопросы социального характера по этому вопросу должны быть решены в ближайшее время.

После этого российский лидер поручил руководителю Минтранса Виталию Савельеву доложить о ситуации с крушением самолета на Камчатке.

Владимир Путин ранее выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших в результате авиакатастрофы. По словам президента, гибель членов экипажа и пассажиров принесла ужасное горе утраты их родным.