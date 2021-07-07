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Путин поручил в ближайшее время оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:33
Политика
Путин поручил в ближайшее время оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 июля. Российский президент Владимир Путин поручил членам кабинета министров оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке в кратчайшие сроки.

Глава государства начал совещание с правительством со слов о произошедшей на Камчатке трагедии. По мнению Владимира Путина, все вопросы социального характера по этому вопросу должны быть решены в ближайшее время.

После этого российский лидер поручил руководителю Минтранса Виталию Савельеву доложить о ситуации с крушением самолета на Камчатке.

Владимир Путин ранее выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших в результате авиакатастрофы. По словам президента, гибель членов экипажа и пассажиров принесла ужасное горе утраты их родным.

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путин правительство камчатка ан-26
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