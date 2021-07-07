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Шведский парламент снова назначил Левена премьер-министром

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:27
Политика
Шведский парламент снова назначил Левена премьер-министром
government.se  /  Пресс-служба правительства Швеции

Стокгольм, 7 июля. Стефан Левен снова стал премьер-министром Швеции. Такое решение принял парламент страны.

Политик возглавляет Социал-демократическую рабочую партию Швеции. Его кандидатуру поддержали 115 членов парламента, против высказались 173. От участия в голосовании воздержались 60 депутатов.

Интересно, что две недели назад парламент вынес вотум недоверия Стефану Левену. Он ушел в отставку, но позже выяснилось, что в стране некому формировать новое правительство. Тогда политика вернули на должность.

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швеция левен премьер
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