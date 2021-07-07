Юлия Меньшова сообщила о выписке Веры Алентовой из больницы

Москва, 7 июля. Дочь покойного режиссера Владимира Меньшова поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее мать актриса Вера Алентова уже дома.

Артистка попала в больницу с положительным тестом на коронавирус через несколько дней после госпитализации супруга 81-летнего Владимира Меньшова. Медики сделали все, что было в их силах, но 5 июля режиссер скончался. Сразу после этого в Сети поползли слухи о переводе его вдовы в реанимацию, однако вскоре Юлия Меньшова опубликовала фотографию матери из дома.

«Мамочка дома», — написала Юлия Меньшова под снимком, на котором держит мать за руку.

Московский драматический театр имени Пушкина также отреагировал на сообщения о переводе 79-летней Алентовой в реанимацию. Художественный руководитель в беседе с РИА Новости заявил, что информация не соответствует действительности. СМИ писали, что звезда фильма «Москва слезам не верит» не сможет присутствовать на похоронах Владимира Меньшова. Судя по всему, и этот факт не является правдой.

Вера Алентова заподозрила коронавирус у Владимира Меньшова за пару месяцев до его смерти, но тогда результат теста на новое заболевание оказался отрицательным.