Елена Панина: Пример Афганистана показал, что США оставляют после себя лишь разруху

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать все, в том числе используя свою военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, в ходе которого наш глава государства подтвердил готовность оказать Душанбе необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ.

В ситуации, когда движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) продвигается на север Афганистана, лидеры республик Средней Азии обращаются за помощью к Москве. Уход военных США и других стран-членов НАТО наглядно показал, что Запад в данном регионе не способен гарантировать геополитическую стабильность. Это остается уделом соседних государств и России.

Москва в последние годы проводила интенсивные консультации с региональными партнерами, заинтересованными в предотвращении гражданской войны в Афганистане и захвате его радикалами и экстремистами. РФ также поддерживала тесные контакты как с правительством в Кабуле, так и с самими талибами. Такой диалог был нужен, чтобы держать руку на пульсе и быть готовыми к любым вариантам развития событий.

Обстановка в Афганистане сегодня выглядит неоднозначной. Представители «Талибана» пытаются заверить Душанбе в том, что не представляют для него угрозы и готовы обеспечить безопасность афгано-таджикской границы. Но нет никакой уверенности в том, что талибы способны сдержать эти обещания. Кроме того, Таджикистан вполне может захлестнуть еще и волна беженцев, что способно привести к гуманитарной катастрофе в республике.

Москва гарантирует помощь Душанбе как своему союзнику по Организации Договора о коллективной безопасности. Но хочется надеяться, что при этом не придется использовать военную силу и можно будет добиться урегулирования ситуации мирными средствами.

Важным аспектом в данной случае является развитие событий в самом Афганистане, где возможна эскалация, в чем явно заинтересованы внешние силы. Так, например, трудно понять заявление Великобритании о намерении наносить бомбовые удары в Афганистане после вывода своих войск: по талибам все равно не попадут, а лишь спровоцируют дальнейшее сползание страны к гражданской войне…

Но главный вывод из почти двадцатилетнего пребывания в этом проблемном государстве оккупационного корпуса Соединенных Штатов и их союзников должны сделать не столько страны Средней Азии, сколько другие постсоветские республики, которые полностью подчинили себя интересам Вашингтона. Пример Афганистана показывает, что американцы после себя оставляют лишь разруху, обломки и сумбур.

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной.

1 Организация запрещена на территории РФ.