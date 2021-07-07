Детский инфекционист Бабаченко объяснила опасность заражения ребенка COVID-19

Санкт-Петербург, 7 июля. Отношение к заболеваемости детей коронавирусом должно быть более серьезным. Таким мнением поделилась детский инфекционист, профессор Ирина Бабаченко.

С начала пандемии медики говорят о том, что вирусная нагрузка у детей выше, чем у взрослых. Зачастую они переносят инфекцию бессимптомно, однако именно дети являются источником заражения взрослых, предупредила Бабаченко.

«Относиться более легко к заболеваемости детей неправильно», — подчеркнула инфекционист в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Сейчас в России разрабатываются схемы реабилитации для перенесших коронавирус детей, сообщила Бабаченко. COVID-19 опасен сам по себе, а предугадать развитие пандемии довольно сложно, напомнила специалист.

Испытания вакцины от коронавируса для подростков стартовали в РФ. Прививка для детей особенно актуальна в связи с новыми случаями заражения COVID-19, считает профессор Сусанна Харит.