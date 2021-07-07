Голикова заявила о снижении количества заболевших коронавирусом в России

Москва, 7 июля. Ситуацию с коронавирусной инфекцией, которая на сегодняшний день складывается в РФ, прокомментировала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, темп прироста заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился. Несмотря на это, ситуация с распространением этой опасной инфекции по-прежнему остается напряженной.

Кроме того, по ее словам, в последнее время в Москве также наблюдается некоторое снижение заболеваемости COVID-19. Несмотря на это, по мнению Голиковой, принятые меры в столице России, необходимо продолжать.

Не так давно председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по актуализации процесса вакцинации россиян от коронавируса. В частности, он поставил задачу довести модель прививки от СOVID-19, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%.