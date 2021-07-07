Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 17:25
17:20
Экономика
Назван срок выплаты пособий на детей школьного возраста
17:19
Весь мир
Новая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Ливию
17:19
Происшествия
Власти Гаити ввели военное положение после убийства президента
17:16
Общество
Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звезды в полдень»
17:16
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность признания «Медузы» иноагентом
17:16
Общество
Один из новых троллейбусов в Самаре увезли после презентации на буксире
17:11
Экономика
Минсельхоз России уточнил правило использования слова Champagne
17:09
Общество
Губернатор Марий Эл оценил строительство новой магистрали в Йошкар-Оле
17:08
Общество
Воды было по грудь: житель Горячего Ключа рассказал, как спасал людей во время потопа
17:07
Происшествия
Полицейские убаюкали пьяного жителя Анапы на качелях
Все новости

Голикова заявила о снижении количества заболевших коронавирусом в России

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:25
Общество
Голикова заявила о снижении количества заболевших коронавирусом в России
Global Look Press  /  Anton Kavashkin/Russian Look

Москва, 7 июля. Ситуацию с коронавирусной инфекцией, которая на сегодняшний день складывается в РФ, прокомментировала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, темп прироста заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился. Несмотря на это, ситуация с распространением этой опасной инфекции по-прежнему остается напряженной.

Кроме того, по ее словам, в последнее время в Москве также наблюдается некоторое снижение заболеваемости COVID-19. Несмотря на это, по мнению Голиковой, принятые меры в столице России, необходимо продолжать.

Не так давно председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по актуализации процесса вакцинации россиян от коронавируса. В частности, он поставил задачу довести модель прививки от СOVID-19, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%.

Вернуться назад

голикова коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru