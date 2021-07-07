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Эксперт назвал возможные сценарии развития событий после убийства президента Гаити

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:37
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Весь мир
Эксперт назвал возможные сценарии развития событий после убийства президента Гаити
wikipedia.org  /  Fournisearch / CC BY-SA 4.0

Порт-о-Пренс, 7 июля. Неизвестные убили президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции в столице Порт-о-Пренс. Преступники также ранили его жену, она была госпитализирована и позже скончалась в больнице. Об этом сообщил и. о. премьер-министра страны Клод Жозеф, передает Gazette Haiti.

Согласно официальным данным, преступление произошло в ночь со вторника на среду. Группа неизвестных лиц, среди которых были говорящие на испанском и английском языках, пробралась в частную резиденцию президента и напала на него. В итоге глава государства был убит.

«Осуждая этот отвратительный, бесчеловечный и варварский акт, и. о. премьер-министра доктор Клод Жозеф призывает к спокойствию. Ситуация с безопасностью в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил. Принимаются все меры, чтобы защитить нацию», — говорится в официальном обращении властей.

Эксперт назвал возможные сценарии развития событий после убийства президента Гаити
Федеральное агентство новостей  / 

По словам профессора кафедры американских исследований СПбГУ доктора исторических наук Лазаря Хейфеца, на Гаити нестабильная ситуация продолжается несколько десятков лет, в связи с чем убийство президента нельзя назвать чем-то «противоестественным». При этом пока сложно найти условного заказчика, потому что данная ситуация «не выгодна никому».

«Подобные случаи, в том числе и убийства, уже бывали в истории страны. Пока нет информации об убийстве и какой-то конкретики, сложно говорить о том, кто получит здесь выгоду.

С моей точки зрения — никто, потому что если сценарий будет раскручиваться, то международное сообщество в лице Организации американских государств(ОАГ) и Организации Объединенных Наций (ООН) не останется в стороне и может вмешаться, как уже случалось на Гаити. Там был контингент — военные из разных государств, которые поддерживали закон и порядок, насколько возможно в этой стране», — отметил эксперт.

Эксперт назвал возможные сценарии развития событий после убийства президента Гаити
Федеральное агентство новостей  / 

Хейфец подчеркнул, что убийство однозначно приведет к дестабилизации ситуации на Гаити и еще большему обострению вражды между различными группами населения.

«Справиться с проблемами Гаити быстро, без вливаний и участия каких-то структур невозможно. Людям, которые десятки лет живут в нищете, хочется надеяться на чудо, но чудо не происходит.

Убийство президента, безусловно, приведет к дестабилизации обстановки в стране. Вне всякого сомнения, начнутся новые протесты. Сторонники президента будут настаивать на репрессиях, на выяснении истины, противники станут тихо радоваться. Международная общественность будет естественно возмущаться, и какой-то стабильности в ближайшее время ожидать не стоит», — заключил латиноамериканист.

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