Эксперт назвал возможные сценарии развития событий после убийства президента Гаити

Порт-о-Пренс, 7 июля. Неизвестные убили президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции в столице Порт-о-Пренс. Преступники также ранили его жену, она была госпитализирована и позже скончалась в больнице. Об этом сообщил и. о. премьер-министра страны Клод Жозеф, передает Gazette Haiti.

Le premier ministre a.i Claude Joseph confirme l'assassinat de Jovenel Moïse https://t.co/KkzEIm9R9i — Gazette Haiti (@GazetteHaiti) July 7, 2021

Согласно официальным данным, преступление произошло в ночь со вторника на среду. Группа неизвестных лиц, среди которых были говорящие на испанском и английском языках, пробралась в частную резиденцию президента и напала на него. В итоге глава государства был убит.

«Осуждая этот отвратительный, бесчеловечный и варварский акт, и. о. премьер-министра доктор Клод Жозеф призывает к спокойствию. Ситуация с безопасностью в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил. Принимаются все меры, чтобы защитить нацию», — говорится в официальном обращении властей.

Федеральное агентство новостей /

По словам профессора кафедры американских исследований СПбГУ доктора исторических наук Лазаря Хейфеца, на Гаити нестабильная ситуация продолжается несколько десятков лет, в связи с чем убийство президента нельзя назвать чем-то «противоестественным». При этом пока сложно найти условного заказчика, потому что данная ситуация «не выгодна никому».

«Подобные случаи, в том числе и убийства, уже бывали в истории страны. Пока нет информации об убийстве и какой-то конкретики, сложно говорить о том, кто получит здесь выгоду. С моей точки зрения — никто, потому что если сценарий будет раскручиваться, то международное сообщество в лице Организации американских государств(ОАГ) и Организации Объединенных Наций (ООН) не останется в стороне и может вмешаться, как уже случалось на Гаити. Там был контингент — военные из разных государств, которые поддерживали закон и порядок, насколько возможно в этой стране», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Хейфец подчеркнул, что убийство однозначно приведет к дестабилизации ситуации на Гаити и еще большему обострению вражды между различными группами населения.