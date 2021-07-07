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Школьник получил 2 года тюрьмы за изнасилование 71-летней пенсионерки под Кировом

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:47
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Происшествия
Школьник получил 2 года тюрьмы за изнасилование 71-летней пенсионерки под Кировом
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Киров, 7 июля. Всего два года лишения свободы получил 15-летний школьник за изнасилование пожилой женщины в Сосновке. Как стало известно ФАН, во время совершения преступления молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Чрезвычайное происшествие случилось в марте 2021 года. Пьяный подросток увидел знакомую 71-летню жительницу города Сосновки, затащил ее в дом и изнасиловал. После этого украл у пенсионерки банковские карты, которые находились в сумке потерпевшей, снял с них крупную сумму денег, а остальное имущество выкинул как изобличающее улики.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 131 «Изнасилование» и 158 «Кража, совершенная с банковского счета». На основании собранных доказательств суд признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Осужденный был взят под стражу в зале суда», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Кировской области Мария Меркулова.

До совершения преступления 15-летний осужденный распивал спиртные напитки в кругу друзей.

«Парень является жителем соседнего городка Вятские Поляны, но прекрасно знал всех жителей города, в котором совершил свой противоправный поступок», — рассказал ФАН источник в местных правоохранительных органах.

После застолья осужденный шел по улице и у одного из домов увидел знакомую пенсионерку, которая прекрасно знала своего будущего насильника. Подросток поздоровался со своей жертвой, потом несколько раз ударил ее по голове, затащил в ее жилище и изнасиловал.

Потерпевшая сопротивлялась как могла, но силы были неравны. После случившегося пенсионерка сбежала из дома и написала заявление в полицию.

Подозреваемого быстро задержали. Он частично признал свою вину. Недавно суд приговорил подростка к двум годам лишения свободы.

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