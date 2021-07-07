Солистка группы Artik&Asti похвасталась роскошными бедрами в бикини

Москва, 7 июля. Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, взбудоражила фанатов своими пикантными формами в бикини. Артистка улетела на отдых с мужем – бизнесменом Станиславом Юркиным.

Солистка Artik&Asti с удовольствием на своей странице в Instagram делится снимками из отпуска. Под одной из последних публикаций певицу завалили комплиментами. В кадре Анна Дзюба позирует на живописном фоне гор. Звезда встала к камере вполоборота, демонстрируя свои шикарные бедра в крошечном бикини ярко зеленого цвета.

Артистка не так давно признавалась, что сбросила 5 лишних килограммов и теперь довольна своим телом. В описании к свежим снимкам Asti рассказала, что старается выпивать как можно больше обычной воды. Однако, в Москве у нее это не всегда получалось, но под палящим солнцем руки сами тянутся к стакану с водой.

«А вообще, я ставлю себе полулитровую бутылку около кровати перед сном, и как просыпаюсь, выпиваю ее залпом! Это улучшает пищеварение, сливает лишнюю воду, которая за время сна накопилась», — поделилось своим секретом певица.

Фанаты пришли в восторг от снимка Анны Дзюбы. С особым трепетом кадр оценила мужская часть подписчиков звезды. В комментариях фолловеры оставили не только комплименты, но также поделились своими лайфхаками, как держать себя в форме.

«Анечка, ну что за фигура! Просто бомба!»; «Господи, это огонь! Вот это бедра! Я тоже такие хочу!»; «Фигура просто шикарная! Если это все из-за воды, привезите мне тонну — я тоже хочу быть такой секси!» — написали поклонники.

Недавно стало известно, что группа Artik & Asti посотрудничает со звездой эстрады Ларисой Долиной. Они исполнят песню из дебютного альбома «Тату» — «200 по встречной».