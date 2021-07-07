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Полицейские убаюкали пьяного жителя Анапы на качелях
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Полицейские в Анапе убаюкали на качелях подвыпившего мужчину
Общество
Полицейские в Анапе убаюкали на качелях подвыпившего мужчину

Полицейские в Анапе не только всегда готовы выйти на стражу правопорядка — в нужный момент они способны проявить заботу и внимание. Это доказали два сотрудника правоохранительных органов, которые до приезда скорой уложили спать пьяного мужчину на качелях.

Патрульно-постовая служба во время обхода территории заметила нетрезвого человека и вызвала врачей. Стоять без дела сотрудники полиции не стали и решили помочь — убаюкали «отдыхающего» на качелях.

В соцсетях разгорелась бурная дискуссия. Одни назвали появившееся в Интернете видео самым милым за последнее время, однако другие посчитали, что происходящее больше на пытку «вертолетами».

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полиция происшествия юмор общество анапа
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