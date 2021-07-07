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Женщины-военнослужащие будут маршировать в шнурованных туфлях на параде в Киеве

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:38
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Общество
Женщины-военнослужащие будут маршировать в шнурованных туфлях на параде в Киеве
pixabay.com

Киев, 7 июля. Женщины-военнослужащие на параде в честь Дня независимости Украины будут маршировать в специально разработанных туфлях на каблуке.

Парад в честь Дня независимости Украины состоится 24 августа в Киеве. Традиционно представительницы прекрасного пола на этом празднике маршируют в туфлях на каблуке. Женщины-народные депутаты из фракции «Европейской солидарности» принесли министру обороны Украины Андрею Тарану эту обувь, заявив, что она совершенно неудобная.

Глава оборонного ведомства признал, что туфли на каблуках действительно неудобны для марширования. Однако он отказался выпускать на парад женщин-военнослужащих в полевой форме. По его словам, женщины не боевая часть армии Украины.

Дизайнеры разработали новую модель обуви для проведения мероприятия. Туфли на каблуках оснастили шнурками, а сам каблук немного укоротили. Таран заявил, что закупят их специально к параду.

Скандал вокруг экипировки женщин-военнослужащих разразился из-за кадров с репетиции военного парада, которые оказались в Сети. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что парад превращается в фарс.

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украина женщины парад туфли день независимости
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