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Глава крымского минздрава прокомментировал смерть беременной женщины от коронавируса
Происшествия
Глава крымского минздрава прокомментировал смерть беременной женщины от коронавируса
pixabay.com  / 

Симферополь, 7 июня. Глава министерства здравоохранения Крыма Александр Остапенко прокомментировал смерть женщины и ее нерожденного ребенка от коронавируса в июне этого года.

Как сообщал ранее ФАН, житель Крыма Дмитрий Бугай потерял беременную супругу Елизавету и ребенка из-за осложнений от коронавируса. Первые симптомы у женщины появились 9 июня, но никаких исследований врачи не провели, а уже 16 июня при прохождении рентгена в больнице установили, что у нее поражены 80% легких. В итоге спасти не удалось ни женщину, ни ее ребенка.

Александр Остапенко сообщил, что сегодня встретился с супругом и матерью скончавшейся женщины, выразил свои соболезнования, пообещал разобраться в ситуации и провести оценку произошедшего.

По его словам, ранее он встречался с беременной женщиной и ее мамой: тогда шел разговор о том, что маму хотят уволить из отдела кадров Красногвардейской районной больницы.

«Было не одно обращение сотрудников на руководство Красногвардейской больницы. Дочь переживала и болела за маму. К сожалению, Лизу мы потеряли. Еще в мае я подал соответствующие документы на согласование по освобождению от занимаемой должности главного врача Красногвардейской районной больницы за системные и грубые нарушения в работе и организации деятельности медицинского учреждения», — сообщил Остапенко.

Отметим, Дмитрий Бугай будет обращаться в Следственный комитет, чтобы была проведена проверка всех медицинских организаций, далее с результатами этой проверки он планирует обратиться в суд.

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крым минздрав остапенко
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