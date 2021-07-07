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Рибалта рассказал, почему покинул петербургский «Зенит»

  /   Обновлено: 07 июля 2021 14:19
Спорт
Рибалта рассказал, почему покинул петербургский «Зенит»
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Парма, 7 июля. Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта объяснил решение покинуть клуб из Северной столицы.

Хавьер Рибалта, с 2018 по 2020 год занимавший пост спортивного директора «Зенита», рассказал, почему ушел из клуба. В интервью изданию Sport24 он признался, что «всегда был счастлив» работать в Петербурге.

«Я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб. Да, «Парма» будет выступать в Серии B, но я не стал бы говорить такими категориями. Некоторые клубы остаются большими вне зависимости от обстоятельств», — подчеркнул Рибалта.

В прошлом сезоне петербургский «Зенит» в третий раз подряд выиграл РПЛ. Чемпионский титул клуб из Петербурга завоевал за два тура до окончания турнира.

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