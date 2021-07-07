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«Мегафонная дипломатия»: в Москве высмеяли требования Зеленского по Донбассу

  /   Обновлено: 07 июля 2021 14:22
Политика
«Мегафонная дипломатия»: в Москве высмеяли требования Зеленского по Донбассу
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 7 июля. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на введении новой системы урегулирования ситуации в Донбассе. Однако его требования больше напоминают мегафонную дипломатию.

Такое мнение высказал источник РИА Новости в Москве. По его словам, действия главы государства не возымели должного эффекта — в контактной группе по нормализации обстановки в регионе не обсуждается новый формат переговоров.

На следующей неделе Зеленский планирует встретиться с немецким канцлером Ангелой Меркель. В ходе переговоров политик хочет затронуть вопрос введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

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