Путин призвал губернаторов проводить собственные прямые линии дважды в год

Москва, 7 июля. Губернаторы регионов должны проводить собственные прямые линии, причем не реже двух раз в год, заявил президент России Владимир Путин.

В рамках прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин получил более двух миллионов обращений от граждан. Некоторые граждане выходили в эфир с желобами на местные власти, и в таких случаях губернаторы регионов немедленно начинали проверки. Чтобы упрочить связь народа и власти, президент рекомендовал проводить подобные мероприятия и главам субъектов федерации тоже.

Главы некоторых регионов, не дожидаясь предложения, уже начали подготовку к собственным прямым линиям. К таким относится губернатор Ульяновской области Алексей Русских.