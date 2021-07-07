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Путин призвал губернаторов проводить собственные прямые линии дважды в год

  /   Обновлено: 07 июля 2021 14:21
Политика
Путин призвал губернаторов проводить собственные прямые линии дважды в год
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 7 июля. Губернаторы регионов должны проводить собственные прямые линии, причем не реже двух раз в год, заявил президент России Владимир Путин.

В рамках прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин получил более двух миллионов обращений от граждан. Некоторые граждане выходили в эфир с желобами на местные власти, и в таких случаях губернаторы регионов немедленно начинали проверки. Чтобы упрочить связь народа и власти, президент рекомендовал проводить подобные мероприятия и главам субъектов федерации тоже.

Главы некоторых регионов, не дожидаясь предложения, уже начали подготовку к собственным прямым линиям. К таким относится губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

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путин прямая линия губернаторы
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