Санкт-Петербург, 7 июля. Корреспондент RT Константин Придыбайло рассказал в эфире медиацентра «Патриот» о перспективах функционирования порта Клайпеды после ограничения транзита через Белоруссию.

Медиагруппа «Патриот» провела эфир на тему ответных санкций Минска против рестрикций Запада. Аналитики поделились своим мнением о будущем европейских стран и Белоруссии в условиях экономического противостояния.

Придыбайло озвучил позицию, согласно которой Клайпедский порт в Литве уже начал нести убытки в связи с белорусскими ограничениями. Так, порт успел потерять порядка 30% бюджета, так как через него проходили белорусские удобрения. Эксперт отмечает, что в Европе уже паникуют, так как «запустили бумеранг», но не подумали о последствиях, а он уже успел вернуться им обратно.

Корреспондент RT приводит также в пример случай, когда ЕС наложил санкции на один из белорусских санаториев, где большая часть персонала оказалась гражданами Литвы. В результате этого возник казус, когда сотрудники перестали получать заработную плату.

Белоруссия также планирует прекратить транзит грузов из ФРГ в Россию и Китай. Помимо этого, президент страны Александр Лукашенко предложил правительству обратить внимание на иностранные компании, работающие внутри страны.