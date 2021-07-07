Ляйсан Утяшева показала фото восьмилетнего сына от Павла Воли

Москва, 7 июля. Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева показала семейные фотографии, на которых она запечатлена с мужем Павлом Волей и старшим ребенком.

Знаменитость порадовала поклонников свежими кадрами на своей странице в Instagram. На первом снимке она в объятьях комика, который нежно держит возлюбленную за плечо, прижав к себе. На втором кадре Утяшева уже вместе с восьмилетним сыном Робертом, который стоит к камере спиной. Все фотографии на фоне зелени были сделаны дочерью Утяшевой и Воли.

«Мои любимые мужчины. Смотрите, какой Роб уже большой вымахал!» — написала экс-гимнастка.

Поклонники звездной пары, увидев кадры Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, оставили множество теплых слов в комментариях под публикацией, пишет «Вечерняя Москва». Многие с большим удовольствием смотрят на счастливых супругов и их детей.

«Вы для меня и, думаю, для многих, такая прекрасная, примерная пара, вы молодцы! Процветания вашей семье!»; «Детки уже большие. А их лица до сих пор прячете»; «И правда вырос, замечательно! Пусть будет здоров! И Софийка тоже»; «Ваша семья единственная, которая несомненно вызывает восхищение», — написали интернет-пользователи.

Ляйсан Утяшева вышла замуж за Павла Волю в 2012 году. Пара воспитывает двух детей. Бывшая спортсменка рассказала, в чем секрет семейной гармонии.