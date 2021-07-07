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Волгоградца арестовали за езду на внедорожнике по Центральной набережной

  /   Обновлено: 07 июля 2021 14:09
Происшествия
Волгоградца арестовали за езду на внедорожнике по Центральной набережной
pixabay.com

Волгоград, 7 июля. Суд привлек к административной ответственности 39-летнего жителя города за езду на автомобиле по пешеходным зонам и местной набережной.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области отметили, что мужчина отказывался повиноваться законным требованиям полицейского, передает «Волгоградская правда».

Следствие установило, что водитель Chevrolet Niva устроил ночную автопрогулку по парковой зоне верхней террасы Центральной набережной. Требования сотрудника полиции он игнорировал. В ходе судебного процесса волгоградец утверждал, что якобы просто не заметил правоохранителей.

Суд признал мужчину виновным и вынес ему приговор в виде 15 суток административного ареста. Пресс-служба регионального главка МВД добавила, что за нарушение ПДД волгоградец получил штраф в размере двух тысяч рублей.

ФАН сообщал, что полиция завела на блогера Гусейна Гасанова административное дело за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

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