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Придыбайло отметил «ироничный» ответ Лукашенко на санкции Запада

  /   Обновлено: 07 июля 2021 14:08
Экономика
Придыбайло отметил «ироничный» ответ Лукашенко на санкции Запада
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 7 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал уникальный ход в ответ на санкционное давление Запада, заявил корреспондент RT Константин Придыбайло в эфире Медиагруппы «Патриот».

По словам журналиста, он в первый раз наблюдает столь агрессивную политику Запада. Однако Минск не остается в долгу и предпринимает ответные меры.

«Вы сказали про миграционный кризис. Это уникальный ход Лукашенко», — подчеркнул журналист.

Он напомнил, что западные страны сами решили наводить порядок в странах Ближнего Востока, а сейчас люди бегут к ним от этого «порядка». Он считает, что в этом плане президент Белоруссии сделал остроумный ход.

«Это на самом деле иронично. Постебались белорусы над литовцами. Не знаю, как с этим будут бороться, может быть, на российские двигатели обратят внимание», — рассказал Придыбайло.

Медиагруппа «Патриот» 7 июля провела пресс-конференцию с корреспондентом RT Константином Придыбайло, который сейчас находится в Минске. В рамках дискуссии журналист рассказал, какие еще меры могут принять белорусские власти в ответ на беспрецедентные санкции со стороны Европы.

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