«В США пропагандируют насилие»: эксперт РАН прокомментировал режим ЧП из-за убийств в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за роста насилия с применением оружия. В результате прошедших выходных правоохранители зафиксировали 51 случай стрельбы, сообщает BBC News.

В рамках режима чрезвычайной ситуации предлагается направить 138,7 миллиона долларов на программы профилактики насилия с применением огнестрельного оружия. За первые три месяца 2021 года количество убийств и перестрелок в Нью-Йорке выросло на 14 и 50% соответственно. Такая же ситуация наблюдается во всех крупных мегаполисах, таких как Чикаго и Лос-Анджелес — там рост составил 33 и 36%.

NYPD Announces Citywide Crime Statistics for May 2021 | City of New York https://t.co/0Q2G0YwgRs