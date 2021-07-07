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«В США пропагандируют насилие»: эксперт РАН прокомментировал режим ЧП из-за убийств в Нью-Йорке

  /   Обновлено: 07 июля 2021 16:26
Весь мир
«В США пропагандируют насилие»: эксперт РАН прокомментировал режим ЧП из-за убийств в Нью-Йорке
Федеральное агентство новостей  / 

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за роста насилия с применением оружия. В результате прошедших выходных правоохранители зафиксировали 51 случай стрельбы, сообщает BBC News.

В рамках режима чрезвычайной ситуации предлагается направить 138,7 миллиона долларов на программы профилактики насилия с применением огнестрельного оружия. За первые три месяца 2021 года количество убийств и перестрелок в Нью-Йорке выросло на 14 и 50% соответственно. Такая же ситуация наблюдается во всех крупных мегаполисах, таких как Чикаго и Лос-Анджелес — там рост составил 33 и 36%.

«В США пропагандируют насилие»: американист прокомментировал режим ЧП из-за стрельбы в Нью-Йорке
из личного архива  / Serge Kass

По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, не стоит ожидать, что ситуацию со всплеском вооруженного насилия в США можно исправить на уровне штата Нью-Йорк или даже федеральном. Все дело в том, что в Америке пропагандируется культ насилия с телеэкранов и из других источников информации. Поэтому «в массовом сознании использование оружия представляется самым простым способом решить проблему». Также ситуацию «раскаляет» сильная поляризация американского общества.

«Я думаю, что эта волна насилия стала уже таким симптомом современного американского общества. Перед глазами встают расстрелы в школах, разграбление супермаркетов под флагом борьбы против расизма. Чему тут удивляться, если насилие пропагандируют в США, мы видим это со стороны Голливуда.

Американское общество поляризовано в связи со всеми этими тенденциями, раскол колоссальный, каждая группа рассматривает себя как в осажденной крепости, поэтому поляризация будет продолжаться. И вряд ли Байден принесет стабильность в это общество, несмотря на то что он себя позиционирует как объединителя. Стабильности с начала зимы он так и не привнес и это показательно», — отмечает Блохин.

Все предложения американского президента по разоружению и усилению контроля за огнестрелом также ни к чему не приведут, потому что в Америке очень сильное оружейное лобби. И все попытки привести эту сферу в порядок обречены на провал, считает американист.

«В США пропагандируют насилие»: американист прокомментировал режим ЧП из-за стрельбы в Нью-Йорке
PrScr Twitter  / @AmerMilNews

«Как запретить оружие, когда в стране на каждую семью по нескольку стволов? Если даже вспомнить Трампа — он пытался решить проблемы стрельбы в школах, вооружив учителей. Я думаю, что все эти идеи Байдена о жестоком контроле и разоружении — это популизм.

Идея покупки оружия — она слишком укоренена в обществе, чтобы тут можно было повлиять деньгами или еще как-то. Эти обещания — это политическая конъюнктура и не более того. Каждый американский президент обещает понизить госдолг, но, когда его выбирают, госдолг только больше увеличивается», — заключил Блохин.

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сша стрельба режим чп волна преступности
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