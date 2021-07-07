СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух мужчин на Кубани

Горячий Ключ, 7 июля. В Горячем Ключе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков.

Ливневый дождь привел к резкому подъему воды в реках. В результате обильных осадков в станице Пятигорская погибли мужчины 54 и 70 лет. Тела погибших обнаружил сын одного из мужчин, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ведется расследование уголовного дела. Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следствие проверит работу должностных лиц, ответственных за оповещение населения об ухудшении погодных условий и возможности подтопления населенных пунктов, а также эвакуацию в безопасные районы.