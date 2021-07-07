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Кулеба: Украина надеется застать разрыв отношений России и Белоруссии

  /   Обновлено: 07 июля 2021 14:15
Политика
Кулеба: Украина надеется застать разрыв отношений России и Белоруссии
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 7 июля. Белоруссия должна отказаться от «русского мира», сделав выбору в пользу «Люблинского треугольника» — трехсторонней платформы между Украиной, Польшей и Литвой.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава ведомства призвал Минск прекратить сотрудничество с Москвой и начать взаимодействовать с Варшавой и Вильнюсом. По его мнению, «Люблинский треугольник» является для белорусских властей отличной альтернативой развития отношений с Россией.

«Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник»», — отметил Кулеба в своем Facebook.

Ранее Минск принял решение по максимуму сократить число сотрудников в посольстве Литвы. Это связано с неоднократными выпадами прибалтийской республики в отношении Белоруссии.

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украина белоруссия кулеба
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