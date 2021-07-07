Глава минобороны Афганистана назвал ситуацию в стране критической

Кабул, 7 июля. Военная обстановка в Афганистане стала крайне чувствительной и перешла в критическую фазу. С таким заявлением выступил министр обороны страны Бисмилла Хан Мохаммади.

Он указал, что афганские власти признают активную фазу боевых действий в стране, равно как наступление решающего момента в войне.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва внимательно следит за развитием событий в Афганистане. Он подчеркнул, что данная страна имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, поэтому Россия готова пресечь любые агрессивные действия.