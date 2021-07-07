Основатель Stop NATO рассказал, как Альянс может напасть на российские корабли

Вашингтон, 7 июля. Силы НАТО отрабатывают удары по российскому флоту, прикрываясь якобы оборонным характером подобных действий, считают американские эксперты.

Военнослужащие стран Североатлантического альянса провели противовоздушные учения в Черноморском регионе, которые прошли параллельно с крупными военно-морскими маневрами НАТО Sea Breeze, рассказал основатель организации Stop NATO, американский аналитик Рик Розофф в своей статье для Atni-Bellum, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его мнению, не стоит верить в «мирный» характер подобного мероприятия, так как Запад показал провокацией с участием британского эсминца HMS Defender у Крыма, что готов даже развязать новую глобальную войну.

Прошедшие в Черном море учения по противовоздушной обороне должны якобы еще больше сплотить силы НАТО и наладить взаимодействие между ними, однако эксперт уверен, что Альянс готовится к крупному вооруженному конфликту с Россией в Черном море. Представители руководства блока утверждают, что целью подобных маневров якобы является демонстрация возможностей НАТО, а также готовности организации защищать своих союзников. Несмотря на то, что на Западе говорят о «мирном» характере таких мероприятий, на деле Альянс постоянно провоцирует Россию, вынуждая ее реагировать на выпады, подчеркнул Розофф. Он обратил внимание на недавнюю авантюру Лондона с эсминцем HMS Defender вблизи Крыма, которая показала высокий уровень сдержанности Москвы, однако западные страны это не останавливает.

Корабли сил Альянса, выделенные для проведения противовоздушных учений, в ходе мероприятия отрабатывали приемы противодействия «атаковавшим» истребителям условного противника, в роли которого выступили пилоты ВВС Турции на F-16, объяснил эксперт. Он уточнил, что поддержку морской технике в воздухе оказывали F-16 ВВС Румынии и Греции, которые в итоге превратили противостояние с «вражескими» самолетами в полноценный воздушный бой, когда корабли «пошли ко дну». Розофф предположил, что для большей достоверности западные моряки могли поднять на своих мачтах российские флаги.

Утверждения о том, что мероприятие якобы носило мирный характер, похожи на лицемерие Запада, считает аналитик. По его мнению, силы НАТО наглядно продемонстрировали, как будут нападать на корабли ВМФ РФ, раскрыв «все карты». Однако, по всей видимости, в Альянсе и дальше будут отнекиваться и пытаться отрицать агрессивный характер своих действий, добавил Розофф.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что отпор, который дала Россия в ходе провокации с HMS Defender, не остановит руководство НАТО, ввиду чего можно ожидать новых антироссийских провокаций в Черном море. По его мнению, западные силы могут использовать для новых авантюр в регионе не только морскую технику, но и авиационную.