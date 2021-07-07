Тяжелобольная Казьмина вспомнила секс с Аршавиным незадолго до развода

Москва, 7 июля. Журналистка Алиса Казьмина встречалась с Андреем Аршавиным для интимной близости, когда супруги уже разводились.

Женщина неоднократно говорила о неверности мужа. Несмотря на измены и приближающийся развод, Казьмина пускала возлюбленного в свою постель. Хотя сейчас и считает это глупым поступком. Но тогда ею двигали только чувства и надежда на возвращение супруга.

«Он сказал, что больше не придет, но приходил видеться со мной. Приезжал поздно вечером, на три часа. Это было перед самым разводом, он уже все вывез. Помню, как сказал, что мы точно не будем вместе, но можем встречаться. Пришел раз, два, три. С холодом писал: «Я буду через пять минут, раздевайся», — сказала Казьмина в эфире шоу «Прямой эфир».

Она отметила, что каждый из них получал удовольствие: Аршавин — физическое, Казьмина — душевное.

«Было жестко, я понимала, что меня рвет на куски, он будет приходить очень долго, но сама его звала», — добавила журналистка.

В определенный момент жизни Казьмина поняла, что чувствует только боль. Осознав, что это доставляет только мучение и никакой надежды на спасение брака нет, она остановила эту порочную связь.

Алиса Казьмина борется с тяжелым заболеванием, которое частично разрушило ее нос. У журналистки после развода не очень хорошие отношения с бывшим супругом, мать которого через суд добилась выселения невестки из дома.