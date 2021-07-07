Доступ посторонних на лечебные пляжи ограничили в России

Москва, 7 июля. Посторонним ограничили доступ на лечебные пляжи России. Соответствующую меру приняли в Роспотребнадзоре.

Ограничение будет действовать до 1 марта 2022 года. Доступ лиц, не получающих услуги санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен согласно требованию законодательства РФ. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Федеральной антимонопольной службе проверить цены на ПЦР-тесты в частных лабораториях и клиниках.