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Доступ посторонних на лечебные пляжи ограничили в России

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:55
Общество
Доступ посторонних на лечебные пляжи ограничили в России
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Москва, 7 июля. Посторонним ограничили доступ на лечебные пляжи России. Соответствующую меру приняли в Роспотребнадзоре.

Ограничение будет действовать до 1 марта 2022 года. Доступ лиц, не получающих услуги санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен согласно требованию законодательства РФ. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Федеральной антимонопольной службе проверить цены на ПЦР-тесты в частных лабораториях и клиниках.

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роспотребнадзор пляжи коронавирус
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