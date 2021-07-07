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Бурунов обеспокоен духовной деградацией общества из-за Бузовой во МХАТе

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:46
Шоу-бизнес
Бурунов обеспокоен духовной деградацией общества из-за Бузовой во МХАТе
Кадр из фильма «Родные»

Москва, 7 июля. Участие ведущей Ольги Бузовой в постановке МХАТа имени Горького обкрадывает зрителей, считает актер театра и кино Сергей Бурунов.

Артист стал гостем YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи», в котором обсудили участие непрофессиональных актеров в театральных постановках. В июне на сцену легендарного МХАТа вышла бывшая ведущая скандального телепроекта «Дом-2».

Бурунов положительно оценил творческую активность молодежи в социальных сетях. По его мнению, нет ничего плохого, что блогеры снимают Instagram и Tik-Tok вайны. Звезда «Полицейского с Рублевки» считает, что соцсети транслируют все, что хотят без ограничений и ответственности за свой продукт, пишет «Культуромания».

«Захотел – вышел на сцену МХАТ. Не нужно мучиться, рефлексировать, как нас учили, да и учиться не нужно. Только не учитывают одного: что они делают с людьми – они духовно их обкрадывают. Какие задачи стоят? Только хайпануть? Все на этом», — сказал Бурунов.

Артист уверен, что подобные эксперименты не приведут ни к чему хорошему. Это может вести к «духовной деградации», считает Бурунов. Он напомнил, что задача театра — духовно обогащать людей, чтобы после спектакля они могли о чем-то задуматься.

Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа имени Горького в новой постановке «Чудесный грузин», рассказывающей о молодости Сталина. Ее участие в проекте было встречено негодованием. Многие были в ужасе, что звезда скандального реалити пытается покорить театральную сцену.

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бузова мхат бурунов
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