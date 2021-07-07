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СК возбудил уголовное дело после захвата банка в Тюмени

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после захвата банка в Тюмени
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Тюмень, 7 июля. Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего банк на Червишевском тракте. Назначен ряд следственных мероприятий.

Злоумышленник пришел в отделение банка с большим рюкзаком, из которого торчали провода. Угрожая взорвать бомбу, преступник взял в заложники трех сотрудников и потребовал выдать ему 13 миллионов рублей. В ходе штурма здания силовикам удалось задержать захватчика.

На допросе мужчина заявил, что захватить отделение банка ему якобы «приказал известный актер». По данным информированного источника, преступник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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следственный комитет уголовное дело грабитель захват банка
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