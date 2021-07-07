СК возбудил уголовное дело после захвата банка в Тюмени

Тюмень, 7 июля. Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего банк на Червишевском тракте. Назначен ряд следственных мероприятий.

Злоумышленник пришел в отделение банка с большим рюкзаком, из которого торчали провода. Угрожая взорвать бомбу, преступник взял в заложники трех сотрудников и потребовал выдать ему 13 миллионов рублей. В ходе штурма здания силовикам удалось задержать захватчика.

На допросе мужчина заявил, что захватить отделение банка ему якобы «приказал известный актер». По данным информированного источника, преступник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.