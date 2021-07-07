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Остались на другом берегу: самарцы по выходным не могут вернуться в город из Ширяево
Общество
Остались на другом берегу: самарцы по выходным не могут вернуться в город из Ширяево
samregion.ru  /  Официальный сайт Правительства Самарской области

Самара, 7 июля. Региональный минтранс пояснил причину, по которой речники не справляются с вывозом граждан из села Ширяево. Жалоба на плохую транспортную доступность важного туристического объекта поступила от одной из жительниц Самары.

«В прошлые выходные не смогло уехать около 70 человек, так и остались стоять у касс. Хотя приехали за час, билетов нет, и дополнительного «омика» тоже», — сообщила женщина.

При этом единственным альтернативным способом добраться до Самары из Ширяево, кроме речного транспорта, является только личный автомобиль, причем нужно делать серьезный крюк через плотину Жигулевской ГЭС.

Ранее до Ширяево из областного центра ходили скоростные суда, но в этом году их вообще нет на линии. Судя по ответу минтранса, и тихоходных древних «омиков» — тоже дефицит.

 «Организовать дополнительные рейсы в село Ширяево в настоящее время не представляется возможным в связи с текущим ремонтом теплоходов ОМ-318, «Фарида Муртазина» и «Москва-39», — пояснили чиновники. 

По словам транспортников, ремонт должен завершиться в середине июля, и тогда появится возможность для «маневра».

Ранее ФАН сообщал о том, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное заседание правительства в Ширяево. На нем обсуждалась программа развития туристической привлекательности этого заволжского села.

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самара туризм транспорт самарская область речные маршруты
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