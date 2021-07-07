Меньшова захотела рассказать отцу, что его похоронят рядом с Чеховым и Станиславским

Москва, 7 июля. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова представила, как отреагировал бы ее покойный отец, режиссер Владимир Меньшов, узнав, где его похоронят.

Дочь создателя фильма «Москва слезам не верит» сообщила на своей странице в Instagram, что прощание с Меньшовым состоится 8 июля. Похороны режиссера пройдут на Новодевичьем кладбище.

«Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам», — написала актриса.

Меньшова добавила, что местом упокоения ее отца станет кладбище, на которое он приходил еще мальчишкой. По словам телеведущей, будущий кинодеятель, замирая от благоговения, читал на памятниках имена Антона Чехова, Дмитрия Шостаковича и Константина Станиславского. Актрисе захотелось сообщить отцу, что его похоронят рядом с этими великими людьми.

«Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: «Ежкин кот!»» — подытожила дочь режиссера.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса, ему был 81 год. Дочь кинематографиста рассказывала трогательную историю о подарке отцу, который оказался мистическим.