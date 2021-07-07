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Житель Башкирии спас от браконьеров детеныша косули

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:40
Общество
Житель Башкирии спас от браконьеров детеныша косули
pxhere.com

Уфа, 7 июля. Мужчина из Салаватского района спас травмированного детеныша косули. У зверька была ранена нога, он не мог самостоятельно ходить.

Горожанин предположил, что мать малыша была убита от рук браконьеров, а сам лесной обитатель убегал от злоумышленников и в этот момент повредил ногу. Фермер в ходе осмотра поля нашел в кустах косулю и тут же передал ее местным ветеринарам.

Специалисты наложили гипс на сломанную ногу детеныша и через две недели его уже можно будет снять. После выздоровления млекопитающее будет передано в приют для диких животных.

ФАН сообщал, что пожарные Волгограда спасли из горящего дома ребенка и не дали умереть от удушья кошке.

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