Бизнесвумен поставит нижнее белье для рабочих порохового завода в Казани

Казань, 7 июля. Индивидуальный предприниматель Ирина Ильина выиграла конкурс на поставку почти 10 тысяч пар мужского и женского белья на столичный пороховой завод в Татарстане. С ней заключен контракт на почти три миллиона рублей.

«Победительницей стала ИП Ильина Ирина Ильинична. Она отметила, что сможет выполнить контракт за 2,8 миллиона рублей», — отмечает издание Inkazan.

Изначально Казанский государственный пороховой завод объявил тендер на закупку нижнего белья с начальной ценой более четырех миллионов рублей. Предприятию требуется 3,4 тысячи бюстгальтеров, 3,5 тысячи женских трусов и панталонов и 2,4 тысячи мужских трусов. В техническом задании было указано, что все нижнее белье должно быть вязаное или из трикотажа и изготовлено из стопроцентного хлопка.

По словам представителей завода, закупка нижнего белья для работников предприятия осуществляется в качестве меры безопасности. Синтетические материалы легко воспламеняются, поэтому все сотрудники должны быть одеты в спецодежду, включая нижнее белье.

«В пожароопасных цехах запрещается работать в синтетической, шелковой и шерстяной одежде. Предусмотрена выдача спецодежды из хлопчатобумажных тканей, начиная от верхней одежды и заканчивая нижним бельем», — приводит сообщение предприятия издание «Казанские ведомости».

Ранее ФАН сообщал, что в одном из зданий Казанского порохового завода произошел пожар. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.