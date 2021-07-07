Губернатор Ленобласти Дрозденко поблагодарил за работу депутатов ЗакСа шестого созыва

Санкт-Петербург, 7 июля. Взаимодействие правительства и депутатов Ленинградской области заслуживает самых высоких похвал, отметил губернатор Александр Дрозденко на последнем заседании ЗакСа.

Дрозденко закрыл заседание благодарственной речью. Губернатор отметил, что хотя законодательная и исполнительная власть в регионе не всегда находили общий язык, депутаты и чиновники показали высочайший уровень профессионализма в ходе работы.

«Считаю, что профессионализм и заключается в том, чтобы выйти на заседания ЗакСа уже с подготовленным документами. Хотя в кабинетах мы кричим и спорим», — рассказал глава региона.

Дрозденко поблагодарил депутатов за работу, отдельно отметив их высокую нацеленность на результат. Высоких показателей удавалось достичь именно благодаря четкому взаимодействию правительства региона и депутатов ЗакСа, заверил губернатор.